CNN: глава РФПИ Дмитриев полетит в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом

В апреле руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отправится в Вашингтон для проведения переговоров с представителем президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом. Об этом стало известно от источников, близких к ситуации.

Сообщается, что этот визит может стать первым с 2022 года, когда представитель высшего руководства России посетит Вашингтон с целью проведения переговоров.

Предполагается, что переговоры будут способствовать укреплению связей между сторонами и поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

«Ожидается, что Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться со Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине», — говорится в сообщении телеканала.

По информации, полученной от источников телеканала, в связи с поездкой в Соединенные Штаты Америки с Дмитриева, предположительно, были сняты временные ограничения.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Уолтц заявил, что США примут меры против России в случае отказа от перемирия на Украине.