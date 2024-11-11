CNN узнал, кого Трамп видит послом США при ООН

Стефаник, также представляющая Республиканскую партию и являющаяся одним из самых влиятельных членов Конгресса, известна как надежный союзник Трампа. Кроме того, она зарекомендовала себя как ключевой сборщик средств для Republican Party, что делает ее еще более привлекательной кандидатурой для такой должности.

Новая волна интереса к администрации Трампа возникла на фоне недавних выборов, состоявшихся в США 5 ноября, где политик успешно преодолел необходимую планку в 270 голосов выборщиков. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил позитивные сигналы в заявлениях Дональда Трампа. Представитель Кремля обратил внимание на то, что Трамп все чаще говорит о мире, а не стремится усилить конфронтацию с Россией.