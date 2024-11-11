Песков высказался о «позитивных сигналах» в заявлениях Трампа

В первую очередь он обратил внимание на то, что новый американский лидер стремится к миру, а не к конфронтации с Россией. Такие заявления отличают подход новой администрации о предыдущей, отметил Песков.

По мнению Пескова, Трамп выражает «позитивные сигналы», говоря о том, что мир может быть достигнут через сделки.

Кроме того, новый глава США не говорит о желании нанести стратегическое поражение России.

Что касается того, удастся ли Трампу улучшить отношения с Россией во втором сроке президентства, то этот вопрос лучше оставить политологам-американистам, считает Песков.

Ранее сообщалось о том, что сын Трампа предупредил Зеленского, что через 38 дней он потеряет «свое пособие».