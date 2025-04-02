Daily Express: Иран исчезнет уже к сентябрю
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В том случае, если Иран не пойдет на соглашение по ядерной программе, Вашингтон планирует завершить военную операцию в стране до начала осени, сообщает британская Daily Express, ссылаясь на данные из администрации США.
Еще в феврале Дональд Трамп говорил о том, что он готов заключить сделку с Ираном вместо того, чтобы начинать военные действия. Тогда же он подчеркнул, что хотел бы подписать договор о ядерном сотрудничестве, который позволит Ирану процветать и мирно развиваться.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на это заявил, что Исламская Республика не намерена вести переговоры по данному вопросу, пока Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать на нее максимальное давление.
«Иран исчезнет к сентябрю», — рассказал собеседник Daily Express.
Ранее сообщалось, что власти Ирана отказались вступать в прямые переговоры с США по ядерной сделке.