Власти Ирана отказались вступать в прямые переговоры с США

Белый дом выдвигает неприемлемые требования и постоянно обвиняет Иран в различных грехах. По этой причине Тегеран отказывается от прямых переговоров с Соединенными Штатами. Такое заявление в официальном правительственном телеграм-канале сделал глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи.

По утверждению министра, Вашингтон регулярно выставляет неприемлемые требования, а также ежедневно выдвигает новые обвинения.

«Мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной, однако путь для непрямых переговоров открыт», — указал Аракчи.

Он добавил, что сейчас есть несколько каналов, по которым Иран и США могут вести непрямые переговоры.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил Путину стать посредником в переговорах с Ираном по поводу его ядерной программы. Высокопоставленные представители американской администрации уже провели на этот счет зондирующие переговоры с российскими коллегами. Пресс-секретарь российского лидера Песков не стал подтверждать эту информацию и говорить, принято ли такое предложение Белого дома. Он отметил, что иранский ядерный вопрос нужно решать мирными средствами и Россия готова способствовать этому.