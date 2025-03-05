Соединенные Штаты Америки запретили Великобритании передавать разведывательную информацию, полученную от Вашингтона, Украине. Это решение было принято в рамках отказа от поддержки главаря киевского режима Владимира Зеленского, о чем сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По информации издания, все британские спецслужбы и военные структуры получили четкое и прямое указание. Это касается таких организаций, как разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании, разведывательные агентства и Центр правительственной связи страны.

На данный момент Белый дом не предоставил официального подтверждения этой информации. Однако через полчаса президент Дональд Трамп выступит с речью перед Конгрессом, которая будет называться «Возрождение американской мечты».

Предполагается, что глава Соединенных Штатов Америки озвучит свои намерения относительно конфликта на Украине, а также затронет вопрос о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.