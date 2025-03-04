Зеленский: мы успели создать план действий на случай остановки помощи США

Глава киевского режима Владимир Зеленский вечером во вторник, 4 марта, опубликовал видеообращение в своих социальных сетях, в котором он прокомментировал решение США приостановить военную помощь и выразил готовность Киева к такому развитию событий.

Он сообщил, что дал указание сотрудникам Министерства обороны и Министерства иностранных дел установить контакт с представителями США для получения официальных данных. По его мнению, общественность не должна строить догадки о происходящем, а Вашингтон и Киев должны вести диалог, четко обозначая свои позиции.

«Поэтому наши службы — и военные, и специальные службы — успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты», — заверил Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что в прошлом уже были случаи, когда Соединенные Штаты прекращали оказывать поддержку.

Также Зеленский выразил сожаление по поводу своего конфликта с президентом США во время их недавней встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под сильным руководством Америки для достижения мира.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелегитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.