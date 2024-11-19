Дания передала Украине шесть истребителей F-16

По ее словам, в ближайшие месяцы планируется поставка еще 13 самолетов такого типа на вооружение ВСУ.

Кроме того, в дополнение к передаче истребителей Дания также выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму более 130 млн евро. Отмечается, что эти средства будут направлены на поддержку украинской оборонной промышленности.

Как ранее заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, истребители F-16 не станут панацеей для украинской армии. По ее словам, они будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами.

F-16 Fighting Falcon представляет собой американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он разработан в 1974 году под руководством компании General Dynamics. Этот самолет разной модификации находится на вооружении 25 стран, в том числе Бахрейна, Словакии, Португалии и Болгарии.

Ранее в Сети распространилось видео с неудачной попыткой истребителя F-16 сбить ракету РФ на Ивано-Франковском.