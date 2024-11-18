В Сети появилось видео неудачной попытки истребителя F-16 сбить ракету РФ на Ивано-Франковском

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры неудавшейся попытки американского истребителя F-16 украинских ВВС поразить в небе над Ивано-Франковской областью российскую крылатую ракету, нацеленную на один из инфраструктурных объектов Украины.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 17 ноября. На предоставленном видео ракета летит в сторону своей цели. За ней гонится украинский истребитель. Попытка сбить ракету потерпела фиаско. Сообщается, что целью российского снаряда был военный аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области.

«По информации профильных ресурсов, в данном регионе, на военном аэродроме Коломыя, базируются переданные Киеву F-16», — уточняется в публикации.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном, ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия. По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.