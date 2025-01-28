Дания усилит защиту Гренландии и вложит в оборону Арктического региона около €2 млрд

Дания готова усилить оборону Гренландии и вложить 14,6 млрд крон (около $2 млрд). Об этом сообщила датская телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена.

Это заявление прозвучало на фоне недавних выступлений президента США Дональда Трампа, который намеревается присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

Поульсен отметил, что эти шаги Дании направлены на укрепление безопасности и защиту интересов в стратегически важной части мира.

В рамках новой программы планируется закупка трех современных арктических военных кораблей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для эффективного патрулирования и мониторинга ситуации в регионе.

По словам Поульсена, Дания также намерена расширить свои возможности спутникового и наземного наблюдения для лучшего отслеживания изменений в Арктике.

Кроме того, подчеркнул министр, важной составляющей инициативы станет предоставление жителям Гренландии обучения в кризисных ситуациях, которая даст возможность повысить их готовность к потенциальным угрозам. Ожидается, что первые новые военные корабли будут готовы к эксплуатации через пять-шесть лет. Дополнительное финансирование для реализации этих планов ожидается к лету.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал идею отправить войска Европейского союза (ЕС) в Гренландию из-за заявлений президента США Дональда Трампа.