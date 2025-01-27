Европарламент поддержал идею отправить войска ЕС в Гренландию из-за Трампа

Депутат Европейского парламента (ЕП) Натали Луазо выразила поддержку идее направить войска Европейского Союза (ЕС) в Гренландию, подчеркивая, что этот шаг продемонстрирует готовность Европы обеспечить безопасность острова из-за недавних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sud Radi, передает РИА Новости.

Луазо отметила, что Гренландия заинтересована в укреплении связей с Евросоюзом, которые могут открывать новые возможности для сотрудничества и безопасности в регионе.

«Я была рада услышать, что возглавляющий комитет по обороне ЕС генерал Роберт Бригер, который является выходцем из Австрии, нейтрального и почти что пацифистского государства, заявил, что нужно отправить войска ЕС в Гренландию, чтобы показать Трампу: мы занимаемся безопасностью Гренландии», — сказала Луазо.

Трамп ранее неоднократно высказывался о территориальных претензиях относительно Гренландии. Он заявлял, что этот крупнейший на Земле остров должен стать частью США, подчеркивая его стратегическую важность для национальной безопасности Соединенных Штатов. Премьер Гренландии Муте Эгеде резкого отреагировал на эти заявления, отметив, что остров «не продается».

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она получила автономию с возможностью самоуправления в 2009 году. Слухи о возможной покупке острова Трампом появились в 2019 году — тогда он также являлся президентом США.

Ранее профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов рассказал, какая страна Европы может вступиться в борьбу за Гренландию.