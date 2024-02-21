DE: истребители F-16 не смогут противостоять российским системам ПВО и истребителям

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители станут угрозой для F-16 на Украине, сообщило издание Daily Express .

Авторы материала отмечают, что передача американских истребителей Украине не сможет помочь украинской армии изменить ход событий на фронте. Эксперты подчеркивают, что эффективность F-16 будет зависеть от многих факторов.

«Грозные российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и такие современные истребители, как МиГ-31 и Су-35, и дальше будут серьезной проблемой для F-16», — говорится в материале.

Ранее РИА Новости сообщили, что США намерены обучить в 2024-м году 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16. Тренировать военных будут с мая по август.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает США передать Украине F-16. Он отмечает, что без них противостоять российской армии невозможно, а наличие у Киева таких истребителей поможет победить РФ.

Первыми, кто согласился передать ВСУ истребители, стали Дания и Швеция. Администрация американского президента Джо Байдена накануне подтвердила, что Украина получил F-16, но только после того, как украинские летчики научаться управлять ими.

Ранее военный эксперт Илья Крамник заявил, что у России есть оружие против морских беспилотников.