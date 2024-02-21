Военный эксперт Крамник заявил, что у России есть оружие против морских дронов

Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник заявил, что у России уже есть оружие против надводных беспилотников. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Ранее стало известно, что Украина запросила у Запада дополнительные средства на организацию производства беспилотников. По информации СМИ, Киев на эти цели попросил 1,5 миллиарда долларов. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко отмечала, что без иностранных инвестиций наладить массовое производство ударных дронов в стране не получится.

«По сути, цель та же самая: маленький быстроходный корабль. Средство борьбы должно быть похожим — скорострельное оружие с хорошими системами управления и обнаружения, которые позволят заметить эти цели на достаточном расстоянии от борта и поразить их», — отметил Крамник.

Он отметил, что такое противокатерное оружие у России есть. Оно представляет собой дистанционно управляемые модули, которые еще в СССР применяли на сухопутной технике. Такие модули можно устанавливать и на кораблях.

В декабре 2023 года Министерство обороны Великобритании сообщило, что Украина получит от Лондона 23 военных катера для рейдовых операций и 20 машин-амфибий «Викинг».

Известно, что ВСУ использовали надводные беспилотники для удара по Крымскому мосту в июле 2023 года. Тогда конструкции объекта повреждены не были.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предпосылок к налаживанию отношений между Россией и Евросоюзом пока нет.