СМИ сообщили: в Киев прибыла военная делегация НАТО, в которую вошли представители всех тридцати двух стран блока. Журналисты уточняют, что военные Североатлантического альянса приехали на Украину по приглашению главкома ВСУ Михаила Драпатого. Зачем делегация отправилась в Киев, Общественной Службе Новостей объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напоминает: совсем недавно Драпатый разработал «Стратегический план тридцатилетней войны». Вполне возможно, представители НАТО приехали именно для того, чтобы с этим планом ознакомиться и понять, могут ли они как-то участвовать в его реализации. Ведь дела у ВСУ идут не очень хорошо, мягко говоря, а очевидное поражение киевского режима обернется поражением всего коллективного Запада и НАТО.

При этом, по мнению эксперта, ничего серьезного альянс на Украину не привезет. Максимум — обсудит варианты обучения военнослужащих ВСУ в странах НАТО или, наоборот, подумает, как посодействовать возвращению граждан Украины, потенциальных призывников, которые сейчас находятся в Европе, обратно в страну. В целом же, заключает Дандыкин, это пиаровское мероприятие, рассчитанное по большому счету на внутреннее и внешнее потребление.

По его словам, визит делегации НАТО в Киев — скорее демонстрация и попытка обозначить участие в судьбе ВСУ, чем реальная военная помощь. Никаких серьезных решений ждать не стоит: на повестке — обучение, возвращение призывников и общая пиар-картинка для Запада и внутри Украины.

Ранее политолог Бернардини заявил, что визит НАТО в Киев — сигнал не думать о мире.