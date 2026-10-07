Делегация военного комитета НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла в Киев. Как сообщает пресса, визит носит официальный характер и был инициирован главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. Зачем представители Североатлантического альянса отправились на Украину, Общественной Службе Новостей объяснил политический обозреватель Марк Бернардини.

По его мнению, все происходящее идет по лекалам Бориса Джонсона: представители НАТО приехали на Украину, чтобы сказать — даже не думайте о мире, продолжайте воевать. Формально все это можно было обсудить и по телефону, но нужно же покрасоваться перед телекамерами в Киеве. Боевой адмирал НАТО должен показать всей Европе, что он не боится обстрелов.

Политолог добавил, что касается правительства Италии, то оно на данный момент пытается отмалчиваться — и это тоже показательно. Отдельно обозреватель отмечает: разница между позициями НАТО и Евросоюза сейчас становится все менее очевидной, ведь все члены ЕС являются членами НАТО.

По его мнению, визит натовской делегации в Киев выглядит не столько рабочим мероприятием, сколько демонстрацией — сигналом продолжать конфликт, а не искать мира, при молчаливой позиции Италии и все более размытой границе между линиями НАТО и Евросоюза.

Ранее сообщалось, что НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года.