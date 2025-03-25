Депутат Чепа пояснил, снимет ли Вашингтон санкции с Москвы после переговоров
В Госдуме заявили, что США не снимут санкции с РФ после переговоров в Эр-Рияде
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, американские власти не станут снимать санкции с России после переговоров в Эр-Рияде в угоду собственной выгоде и неконструктивной конкуренции. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что в целом можно ожидать небольших смягчений в сферах интересов американского бизнеса.
Ранее сообщалось, что у лидеров ЕС «трясутся коленки» от страхового возмездия Трампа за помощь Киеву.