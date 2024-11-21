Депутат Чепа: Россия сменила тактику из-за ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow

Российские силы адаптируют свою стратегию в ответ на новые угрозы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, беседуя с «Лентой.ру».

В свете недавних атак с использованием ракет Storm Shadow и ATACMS Россия поменяла свою тактику ведения боевых действий в зоне украинского конфликта. Депутат Алексей Чепа подчеркнул, что в стране активно сбивают эти ракеты, хотя часть из них все-таки может достигнуть намеченной цели.

В ответ на угрозу Россия планирует увеличить число ударов по критически важной инфраструктуре Украины, что, по мнению парламентария, может значительно осложнить жизнь в Киеве. Кроме того, он отметил, что в распоряжении Украины находятся далеко не самые современные образцы вооружения, поскольку военно-промышленный комплекс США занимается утилизацией устаревшей техники и формированием заказов на новые системы.

Накануне ВСУ выпустили не менее 12 снарядов, нанеся массированный удар ракетами Storm Shadow по Марьино в Курской области. А 19 ноября украинские войска впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по российским объектам.