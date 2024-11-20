Украинская армия нанесла сильный воздушный удар по Курской области, в котором использовала ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы микроблога утверждают, что нападению с украинской стороны подвергся населенный пункт Марьино. По нему было выпущено 12 ракет Storm Shadow, выпущенных в Великобритании. Это произошло около 15.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что администрация США одобрила нанесение ударов по российской территории с использованием ракет Storm Shadow, которые поставляются Киеву из Британии. До этого британский премьер-министр Стармер несколько месяцев настаивал на данном разрешении. Одобрение Соединенных Штатов требовалось, поскольку при выпуске этого вооружения применяются американские системы наведения.