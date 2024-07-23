Депутат Дубинский: выход Байдена из гонки будет «черным лебедем» для Украины

Решение действующего американского президента Джо Байдена о том, чтобы перестать бороться за пост главы государства, является «черным лебедем» для Украины. Соответствующее мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в социальных сетях.

Дубинский отметил, что с уходом Байдена с поста президента, вся Украина вместе с ее конфликтом и проблемами уходит на третий план для главного ее драйвера в виде Соединенных Штатов. Депутат считает, что преемница Байдена Камала Харрис не будет уделять того же внимания Украине.

Резкие перемены со сменой президента ожидают и Европу, убежден Дубинский. Он подчеркнул, что в то же время, много раз обещанное Киевом «контрнаступление» уже не нужно ни Штатам, ни Европе.

Ранее Белый дом пообещал, что Байден вернется на рабочее место.