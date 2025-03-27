Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский лишь имитирует стремление к миру
Зеленского обвинили в дискредитации Трампа
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Президент Украины Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности, а именно: отказ от атак по энергообъектам и прекращение боевых действий в акватории Черного моря.
Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Он отметил, что глава киевского режима лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта, а вот Россия держит слово, данное в переговорах с делегацией США.
Шеремет также напомнил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Киев не образумится.
Атакуя энергообъекты в российских регионах, Зеленский продолжает дискредитировать президента США Дональда Трампа, заключил собеседник издания.
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