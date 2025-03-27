В Раде высмеяли слова главы ЦРУ о готовности украинцев «драться голыми руками»

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что если Киев не устроят условия перемирия, согласованные делегациями России и США, то украинцы будут «драться голыми руками».

Данное заявление в своем телеграм-канале прокомментировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он согласился с тем, что украинцам действительно, возможно, придется «драться голыми руками», но это произойдет из-за внешних факторов.

Дело в том, пояснил парламентарий, что если Киев не устроят предложенные условия мира, то помощи от США не будет, и тогда украинцам действительно придется «драться голыми руками».

Ранее в Раде назвали главное требование для ухода Зеленского.