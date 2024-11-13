Депутат Рады Железняк: в бюджет Украины с начала СВО поступило $100 млрд

Украина получила от своих союзников с февраля 2022 года порядка 100 млрд долларов. Об этой сумме сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Парламентарий раскрыл, какие деньги Киев получил за время конфликта по итогам прямого финансирования со стороны Запада.

«Международное прямое финансирование нашего бюджета превысило сегодня $100 млрд», — указал он.

Железняк уточнил полную сумму, которая была получена Украиной. После того, как Соединенные Штаты передали очередной пакет помощи, в которые были включены 1,35 млрд, общая полученная сумма составила 100,79 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Боррель призвал лидеров стран ЕС решить, будут ли они поддерживать Украину. Еврокомиссия, по его словам, обязана выработать новый взгляд на украинский конфликт по итоги победы на выборах США Дональда Трампа. Он утверждает, что теперь Европе предстоит взять на себя часть ответственности за судьбу украинского государства.