Украинский журналист Виталий Бала заявил о таинственном исчезновении 108 боевиков ВСУ под Авдеевкой, сообщает « Царьград ». Украинские военные не без конфликтов получили разрешение на выезд в тыл на рождественские каникулы, но бесследно пропали. Генштаб ВСУ сначала решил замолчать произошедшее, а потом попытался опровергнуть информацию.

Политолог Сергей Разгуляев объяснил нам, что могло случиться с целой ротой солдат, предложив сразу несколько версий произошедшего.

«Первый вариант достаточно прозаичен — сейчас ВС РФ неплохо контролируют местность вокруг Авдеевки. При отходе столь большой группы они могли просто нанести неожиданные удары и ликвидировать противников, не позволив им отправиться на отдых», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не менее вероятно, считает наш собеседник, что боевики ВСУ стали жертвами собственных же товарищей. Сам Бала отметил, что на огромный гарнизон, находящийся в Авдеевке, выделили малое число отпусков, а добывать их «счастливчикам» пришлось со скандалом.

«Кроме того, давайте будем честны, когда Киев не знает, как провести ротацию и пополнить редеющие ряды «защитников», какие могут быть каникулы? Тем более, когда у них в городах ловят инвалидов и подростков. Поэтому речь могла идти и о попытке дезертирства, которую более идейные нацисты пресекли расстрелом», — продолжил Разгуляев.

Не исключено и то, что солдаты попросту сбежали, уверен политолог. Спрятались и теперь думают, как вернуться домой, попасть в Европу или перейти на сторону России. Конечно, в век дронов и аэроразведки такой сценарий выполнить сложно, но не невозможно.

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