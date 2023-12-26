«Выпрямление линии фронта»: военный эксперт предсказал главные события, которые произойдут зимой на СВО

Первый месяц зимы ознаменовался для ВС РФ достаточно громкой победой — взятием Марьинки, считавшейся серьезным укрепрайоном, который мешал российской армии выйти на более широкий оперативный простор. Однако зимняя кампания только начинается, а значит впереди еще могут быть и другие важные события.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал, какие сложности ждут участников СВО, и какие важные сражения могут произойти до начала весны 2024 года.

«Наиболее сложным участком можно считать всю территорию Донбасса, которая пока не освобождена. Там мощные агломерации, сами по себе представляющие хорошие оборонительные рубежи. ВСУ активно используют нацистскую доктрину «фестунгов» — крепости, которые готовились к боевым действиям много лет подряд», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разработанную еще вермахтом концепцию, продолжил он, активно применяют в Авдеевке. Она же использовалась в Марьинке, которую ВС РФ отбили у украинцев совсем недавно.

«Следующим громким событием может стать освобождение агломерации Краматорск — Славянск или первые шаги на пути к нему. Подобные участки будут сложны, как и взятие территорий на южном направлении. Последнее отличается наличием естественных преград, в том числе реки Днепр. Кроме того, не исключено, что на Запорожском направлении произойдет выпрямление линии фронта», — отметил Джерелиевский.

Не стоит забывать, добавил эксперт, и об упомянутой Авдеевке, где события развивались параллельно со взятием Марьинки. Отечественная армия продемонстрировала там определенные успехи, но про окончательную победу говорить не приходится, там еще предстоит сложное продвижение.

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