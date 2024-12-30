Украинский лидер Владимир Зеленский в наступающем году будет вынужден сесть за стол переговоров с Москвой по поводу завершения конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt .

Уточняется, что, таким образом, мирные переговоры будут единственным выходом для просроченного президента Незалежной, так как вновь избранный американский лидер Дональд Трамп планирует положить конец конфликту.

Отмечается, что, помимо этого, ситуация усугубляется и ослабленностью украинской армии. Так, заметно падение морального духа военнослужащих украинских войск, увеличение количества дезертиров.

Ранее в Госдуме назвали американский ВПК выгодополучателем украинского конфликта.