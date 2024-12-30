Die Welt: В Германии определили единственный сценарий из украинского конфликта для Зеленского по ряду причин
Die Welt: у Зеленского имеется только один выход из украинского конфликта
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
Украинский лидер Владимир Зеленский в наступающем году будет вынужден сесть за стол переговоров с Москвой по поводу завершения конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Уточняется, что, таким образом, мирные переговоры будут единственным выходом для просроченного президента Незалежной, так как вновь избранный американский лидер Дональд Трамп планирует положить конец конфликту.
Отмечается, что, помимо этого, ситуация усугубляется и ослабленностью украинской армии. Так, заметно падение морального духа военнослужащих украинских войск, увеличение количества дезертиров.
Ранее в Госдуме назвали американский ВПК выгодополучателем украинского конфликта.