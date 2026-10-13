Обсуждение заявлений Дональда Трампа вокруг так называемой «дизельной сделки» и его слов о том, что Владимиру Зеленскому пора покинуть пост, продолжается среди политиков, экспертов и журналистов. Свою оценку этим сигналам из Вашингтона Общественной Службе Новостей дал историк и журналист Владимир Скачко.

По его мнению, если за громкими фразами не стоят некие секретные договоренности или они не воплотятся в конкретные дела немедленно, то все происходящее — очередные политические игры Трампа. Единственный их позитив, считает эксперт, в том, что США и Россия в принципе могут договариваться. Однако договариваться и ничего при этом не делать — это не результат, а имитация процесса.

Скачко задается вопросом, что Россия получит взамен. Обещали ли США не передавать ВСУ разведданные, без которых украинские силы не могут бить по российским НПЗ? Нет. Сказали ли они, что сократят продажу оружия Европе, которое затем направляется Украине? Тоже нет. Предприняты ли конкретные шаги по смещению Зеленского после слов о том, что Украине пора обзавестись новым президентом? Пока нет. В ответ Зеленский откровенно хамит и игнорирует пожелания Трампа. При этом американскому лидеру нужны дизель и энергетика, а украинский готов проводить выборы, но просит шестидесятидневную передышку. Эксперт напоминает: где шестьдесят дней, там и девяносто. Такая пауза критически нужна и Зеленскому, и Европе — за это время они могут получить все необходимое, тогда как Россия рискует не получить ничего.

По словам эксперта, последствия подобного развития событий могут быть серьезными. Если через два месяца Украина и Европа подойдут к переговорам с переизбранным Зеленским и наполненными западным оружием арсеналами, то фронт для России может осложниться. Передышка, о которой просит Киев, — это не шаг к миру, а возможность перегруппироваться и нарастить силы. В этом контексте политические игры Трампа выглядят не как прорыв, а как ловушка, где Москва получает лишь разговоры, а ее противники — время и ресурсы.

По его мнению, без немедленных и проверяемых действий слова Трампа остаются пустым звуком. Договороспособность США и России сама по себе ничего не гарантирует, если она не подкреплена конкретными шагами — отказом от разведданных, сокращением поставок оружия, реальным давлением на Зеленского. Пока же все указывает на то, что Вашингтон играет в свою игру, а Украина и Европа используют паузу в своих интересах. России в такой ситуации важно не обольщаться риторикой, а трезво оценивать риски, иначе через шестьдесят дней фронт может столкнуться с новой, более опасной конфигурацией сил.

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