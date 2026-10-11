Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канале MAX предостерег граждан от излишней эйфории вокруг жестких высказываний Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. По мнению политика, никакие резонансные заявления из Белого дома не заменят реальной работы на поле боя.

Поводом для эмоционального комментария зампреда Совбеза в мессенджере стали свежие тезисы американского лидера о необходимости смены власти на Украине. Медведев призвал чересчур обрадовавшихся россиян сохранять хладнокровие и «взять себя в руки». Он согласился, что глава Белого дома наконец-то открыто озвучил неприятную для Киева правду, однако посоветовал не ждать от этого серьезных практических последствий.

По оценке политика, украинские власти продолжат активно «высасывать огромные деньги и новое оружие» из своих европейских партнеров, а сам Трамп, хоть и ввел Киев в ступор, вряд ли кардинально поменяет свой курс.

«Те, кто излишне обрадовался, – просто возьмите себя в руки. Только наши парни, баллистика и «Герани» приближают Победу», — написал он в мессенджере «Макс».

Градус напряженности повысила и недавняя топливная сделка: президент США созвонился с Владимиром Путиным, договорившись о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки в обмен на приостановку профильных санкций на полгода. Этот шаг вызвал скандал — украинская делегация в знак протеста досрочно сорвала переговоры в Майами, а сам Зеленский расценил действия Белого дома как проявление слабости.

Тем не менее в Совбезе РФ подчеркивают: любые дипломатические и экономические маневры Запада остаются лишь внешним шумом, пока ключевые задачи решаются силами российских бойцов.