В минувшие выходные Дональд Трамп обрушил на мировую публику сразу несколько громких заявлений. Одним из них стала «дизельная сделка» с Россией, которая всерьез расстроила Владимира Зеленского. Украинский лидер ответил резко — назвал президента США «слабаком». Перепалка не осталась без последствий: Трамп заявил, что именно глава киевского режима вредит мирному процессу, и поэтому он должен покинуть свой пост. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению политолога, члена Совета Международного движения «Другая Украина» Александра Дудчака, Трампа задели за живое. Задето его самолюбие, а такого американский лидер не прощает. Заявление о том, что Украине нужен новый лидер, эксперт трактует однозначно: Трамп хотел бы заменить Зеленского лично. Опыт по замене персонажей у него есть, и хотя сценарий, как с Мадуро, здесь вряд ли повторится, посодействовать смене Зеленского Трамп вполне способен.

Он отметил, что для России в этой ситуации нет ни однозначного плюса, ни минуса. Полная денонсация киевского режима — это один сценарий, при котором другим было бы неповадно. Но если произойдет лишь замена элемента ширмы и вместо Зеленского появится другой исполнитель, для Москвы мало что изменится. Ключевая задача России — изменить сам режим на территории, которую она пока не контролирует, и желательно восстановить в том или ином виде контроль над остатками бывшей Украины. Простая смена персонажей глобальную проблему не решит.

По мнению эксперта, конфликт Трампа и Зеленского может закончиться кадровой перестановкой в Киеве, но для России это не самоцель. Важен не столько новый президент, сколько смена политического режима и восстановление контроля. Если Вашингтон просто заменит одного исполнителя на другого, ситуация останется прежней. Поэтому Москве стоит трезво оценивать любые перестановки и добиваться реальных изменений, а не обольщаться сменой декораций.

Ранее политолог Вакаров заявил, что этот конфликт ускорит конец киевского режима.