Дональд Трамп высказался о предстоящей встрече с Путиным

Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но для начала ему надо официально вступить в должность. Об этом новый президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

По утверждению Трампа, он очень хочет встретиться с президентом РФ. Он также знает, что Путин тоже желает этой встречи.

«Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете... нужно немного времени, чтобы попасть в офис», — указал он.

анее по поводу предстоящей встречи Путина и Трампа высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал ее целесообразным мероприятием и сообщил, что никакой предметной подготовки к этому мероприятию пока не ведется. У глав государств есть только политическая воля и понимание, что это необходимо сделать. Площадкой для встречи может стать территория нескольких стран, которые изъявили готовность принять у себя встречу на высшем уровне.