Песков сообщил, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что многие страны могут стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сообщило РИА Новости.

«Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты (Путина и Трампа. — Прим. ред.) гипотетические, но пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча Путина и Трампа — целесообразное мероприятие. Но на данный момент никакой подготовки к диалогу в подобном формате в Кремле не проходит. Спикер предположил, что ситуация может измениться после инаугурации избранного президента США.

«Пока никакой предметной подготовки нет, есть декларированное понимание и политическая воля», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента призвал также не делать поспешных выводов об изменении риторики США в отношении украинского вопроса. По его мнению, важно следить за теми заявлениями, которые прозвучат через семь суток — после инаугурации. Спикер также прокомментировал тему переговоров Москвы и Киева.

«Поскольку пока никаких нет у нас в настоящий момент предпосылок для возобновления переговоров, от этого отказывается украинская сторона, то пока об этом говорить преждевременно», — заявил Песков.

Дмитрий Песков также отметил, что после вступления в должность Дональду Трампу будет сложно решать многие вопросы. Причина заключается в деятельности нынешней администрации США. По его мнению, команда Джо Байдена будет делать все возможное, чтобы избранному президенту оставить наихудшее наследство. В качестве примера Дмитрий Песков привел санкции против России, которые Белый дом периодически расширяет.

Ранее издание The Financial Times назвало ключевую цель переговоров Путина и Трампа.