Дотком: Байден хочет войны с Россией и Китаем одновременно

Американский лидер Джо Байден собрался вести войну с Россией и с Китаем одновременно, несмотря на тот факт, что экономика его государства уверенно близится к грани банкротства. Соответствующее заявление сделал предприниматель Ким Дотком в своих социальных сетях .

В своей публикации эксперт указал на то, что Североатлантический альянс стал открыто заявлять о размещении войск Соединенных Штатов на территории Украины. В то же время, президент страны накануне отказался исключить вероятность присутствия армии США в Тайване, добавил он.

Дотком подчеркнул, что в то же время, долги и финансовые обязательства Штатов превысили все возможные активы государства. Аналитик задается вопросом, каким образом Байден собирается воевать с двумя сверхдержавами в одно и то же время, если его страна находится на грани экономического коллапса.

Бизнесмен выразил мнение, что планы американского президента являются самоубийственными.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Штаты одобрили Киеву лишь точечные удары по территории РФ.