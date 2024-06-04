Кирби: США одобрили Киеву только точечные удары по России

США одобрили Киеву лишь «точечное применение» переданного вооружения по России для того, чтобы срывать атаки ВС РФ. С соответствующим утверждением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби, передает информагентство ТАСС .

По словам Кирби, Украине было разрешено применять оружие по территории РФ только в том случае, если ей достоверно известно о нахождении вражеских сил вблизи к границе. Здравый смысл позволяет им использовать переданное вооружение, если они знают о том, что вот-вот их ожидает атака, подчеркнул он.

Кирби также подтвердил журналистам, что в данном случае подразумеваются районы, находящиеся возле Харьковской области. Он также повторно указал на то, что запрет применять средства дальнего огневого поражения против целей внутри РФ продолжает действовать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 6 украинских снарядов РСЗО над Белгородской областью.