Двое военных США впервые при Трампе погибли при патрулировании границы с Мексикой

Двое американских военнослужащих погибли в результате патрулирования границы США с Мексикой, сообщила газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что инцидент произошел вблизи приграничного города Санта-Тереза в штате Нью-Мексико около 08:50 по местному времени (17:50 мск) 15 апреля. Там американские солдаты попали в ДТП. Двое военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один — смог выжить и был госпитализирован.

Погибшие военнослужащие служили морскими пехотинцами и находились на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.

Этот случай стал первым трагическим инцидентом, произошедшим в рамках миссии по усиленному контролю границы, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Политика действующего американского лидера, отмечают эксперты, по отношению к незаконным мигрантам является жесткой. Трамп поручил внимательно отслеживать попытки иностранных граждан, в том числе из Мексики, пробраться через границу в Соединенные Штаты незаконным путем.

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