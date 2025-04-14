Сбежавших из зоны СВО солдат поймали в Красноярском крае

Из зоны спецоперации сбежали двое военнослужащих, которых позже задержали на территории Красноярского края. Сообщение об этом появилось на сайте краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Военнослужащие совершили побег из части, которая находится в зоне СВО. В итоге беглецы были обнаружены и задержаны на территории Красноярского края, более чем за 3 тыс. км от места побега. Их выявили в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

«Более 200 сотрудников краевого ГУФСИН были задействованы. За два дня они проверили более 800 адресов возможного пребывания разыскиваемых», — указано на сайте этого ведомства.

Попутно выявлено множество других правонарушений. Был найден еще один подозреваемый, который находится в федеральном розыске. Обнаружены трое иностранцев, которые незаконно находятся в РФ, а также шесть человек, которые ранее были объявлены в межгосударственный розыск странами СНГ.

Ранее сообщалось, что во время удара по Сумам был ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юла. Ранее он занимал должность заместителя комбрига артиллерийской бригады, а позже стал самостоятельно командовать воинской частью.