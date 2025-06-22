Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили санкции против Белоруссии

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и специального посланника президента США по Украине Кита Келлога длилась шесть с половиной часов. Об этом сообщила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь главы государства, в интервью The New York Times.

Напомним, 21 июня глава Республики Беларусь встретился с особым представителем президента Соединенных Штатов Америки по вопросам, связанным с Украиной, Китом Келлогом в Минске.

«Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов», — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента Республики Беларусь сообщила, что в ходе встречи с Келлогом обсуждались вопросы, связанные с санкциями, введенными против Белоруссии, и возможностью их ослабления.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных, включая оппозиционера Сергея Тихановского. Как пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение в основано на гуманитарных мотивах и стремлении воссоединить семьи.