Лукашенко помиловал 14 заключенных, в том числе Тихановского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных, включая оппозиционера Сергея Тихановского. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула, что это решение основано на гуманитарных мотивах и стремлении воссоединить семьи.

Ранее стало известно о встрече Лукашенко со специальным посланником президента США Китом Келлогом, который прибыл в Минск вместе с американской делегацией. Отмечалось, что стороны намерены обсудить отношения между Белоруссией и США, а также урегулирование украинского кризиса.

Как отметила Эйсмонт, просьба о помиловании 14 человек поступила лично от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность», — сказала Эйсмонт.

Тихановский в мае 2020 года объявил о планах участвовать в президентских выборах в Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики отказала ему в регистрации. В этом же месяце он был задержан во время проведения пикета по сбору подписей в Гродно после потасовки с одной из участниц мероприятия.

Тогда же женщина обратилась в милицию, после чего правоохранители начали задерживать Тихановского. В этот момент один из милицейских упал на асфальт, а против предпринимателя позже возбудили статье 342 УК Республики Беларусь (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, неповиновение представителям власти), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Летом 2021 года началось судебное разбирательство по делу Тихановского по другим статьям, проходившее в закрытом режиме. В декабре того же года Гомельский областной суд вынес ему приговор — 18 лет лишения свободы в исправительной колонии (ИК) усиленного режима.

По информации госагентства «БелТА», следствие квалифицировало действия Тихановского как подстрекательство к насилию в отношении власти и разжигание социальной вражды через телеграм-канал и YouTube-блог.

Ранее издание LSM сообщило, что сейм Латвии запретил гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость.