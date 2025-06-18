Участник скандально известной избирательной кампании по выборам президента Румынии Джордже Симион приступил к сбору подписей депутатов Европарламента о вынесении недоверия главе Евросоюза Урсуле фон дер Ляйен. Экономист Николай Межевич рассказал, удастся ли румынскому политику отстранить от власти Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, инициатива Джордже Симиона провалится. Однако это первый штурм весьма серьезной крепости, за которым могут последовать вторая, третья, четвертая попытки. Поэтому это вполне нормальная инициатива для начала.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент евроскептикам не удастся Урсулу фон дер Ляйен свалить с властного Олимпа, однако рано или поздно она уйдет, и система начнет разваливаться. Так или иначе, личная инициатива Симиона – антиреклама Урсуле фон дер Ляйен.

По его мнению, в целом сильные позиции главы Еврокомиссии обусловлены слабостью позиций лидеров стран Старого Света. Для того чтобы Урсуле быть Великой необходим ничтожный Макрон. Если бы во Франции был Де Голль, а в Германии — Гельмут Коль, то ни о какой Урсуле фон дер Ляйен никто бы не слышал.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали к санкциям против главы ЕК фон дер Ляйен.