Немецкий журналист Франц Бьекки из Berliner Zeitung заявил , что Евросоюзу необходимо ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее действиями, подрывающими стабильность всего европейского объединения в сфере взаимодействия со СМИ.

Автор статьи отмечает, что фон дер Ляйен злоупотребляет своим положением, препятствуя обнародованию документов, раскрывающих ее неправомерные действия, связанные с закупками вакцин.

На прошлой неделе Европейский суд в Люксембурге вынес решение по делу о переписке в формате СМС между Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой, касающейся приобретения вакцин от коронавируса для стран ЕС в период пика пандемии.

Ранее Европейский суд постановил, что Еврокомиссия допустила ряд нарушений при осуществлении закупок вакцин против COVID-19 в 2020–2021 годах, ограничив доступ к информации о ценах на препараты и не предоставив убедительных доказательств отсутствия конфликта интересов при проведении данных закупок.

Ранее эксперт Самонкин пояснил, почему сторонники Трампа начали «охоту» на Урсулу фон дер Ляйен.