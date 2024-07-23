Экономист Шостак: санкции против РФ могут стать только хуже с победой Трампа

Давление санкций на Россию может лишь усилиться с победой американского политика Дональда Трампа на местных выборах президента. Соответствующий прогноз дал директор компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, его слова передает информационное агентство ТАСС .

По словам эксперта, если будет складываться ситуация, в которой шансы на победу демократов и республиканцев окажутся примерно равны, санкционное давление на Россию будет примерно прогнозируемым, и тогда можно будет ожидать 3-4 заявленных раунда санкций в текущем году.

В другом же случае, Трамп станет президентом и пойдет на эскалацию ужесточения ограничений в отношении РФ, которая и без его президентства планировалась по всем фронтам, прогнозирует Шостак.

В особенности реалистичен тот сценарий, при котором нынешняя администрация Соединенных Штатов осознает, что ее конец близок и решит напоследок «хлопнуть дверью», усилив санкционную риторику, предупредил он.

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