Экономист Шостак: санкции против РФ могут стать только хуже с победой Трампа
Фото: [unsplash.com]
Давление санкций на Россию может лишь усилиться с победой американского политика Дональда Трампа на местных выборах президента. Соответствующий прогноз дал директор компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, его слова передает информационное агентство ТАСС.
По словам эксперта, если будет складываться ситуация, в которой шансы на победу демократов и республиканцев окажутся примерно равны, санкционное давление на Россию будет примерно прогнозируемым, и тогда можно будет ожидать 3-4 заявленных раунда санкций в текущем году.
В другом же случае, Трамп станет президентом и пойдет на эскалацию ужесточения ограничений в отношении РФ, которая и без его президентства планировалась по всем фронтам, прогнозирует Шостак.
В особенности реалистичен тот сценарий, при котором нынешняя администрация Соединенных Штатов осознает, что ее конец близок и решит напоследок «хлопнуть дверью», усилив санкционную риторику, предупредил он.
Ранее украинский депутат Дубинский заявил, что выход Байдена из гонки станет «черным лебедем» для Украины.