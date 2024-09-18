По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, уходящий со своего поста генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг бездумно толкает мир к третьей мировой войне. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что на излете полномочий у него открылся политический дальтонизм, и он уверяет, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России вне «красной черты».

По мнению парламентария, надо на самом деле страдать «цветовой слепотой» и полностью утратить чувство реальности, чтобы так бездумно толкать мир к третьей мировой войне.

Ранее сообщалось, что Столтенберг не увидел проблемы для НАТО в случае ударов по России западным оружием.