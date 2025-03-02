Экс-главком НАТО в Европе заявил о риске исчезновения альянса

Бывший главнокомандующий ВМС США адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс может оказаться под угрозой исчезновения из-за растущего раскола между Штатами и европейскими членами альянса. Таким мнением он поделился эфире телеканала CNN.

Опасения Ставридиса усилились после встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, вызвавшей беспокойство в Брюсселе.

Экс-главком отметил, что европейским странам, скорее всего, придется увеличить свою помощь Киеву, поскольку США дали понять, что продолжающаяся поддержка Украины может оказаться «геополитической ошибкой».

«Возможно, мы можем быть свидетелями последних дней НАТО..., а также появления Организации европейского договора», — сказал Ставридис, отвечая на вопрос о том, смог бы Трамп исключить США из НАТО.

Ранее некоторые европейские политики, в том числе лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, выразили мнение, что Европа не может рассчитывать на поддержку США в рамках пятой статьи НАТО, касающейся коллективной обороны.

Ставридис считает, что дискуссия о поддержке «атакуемой демократии» или России может ввести глубокие разногласия в саму суть НАТО. США, по его словам, испытывают большую угрозу вне альянса.

Адмирал отметил, что на встрече с Зеленским Трамп подтвердил свою поддержку пятой статьи НАТО, однако подчеркнул, что не считает ее достаточной для отправки военных сил на Украину. Американский лидер также упрекнул Зеленского из-за критики президента РФ Владимира Путина и призвал к прекращению огня.

Ранее американский предприниматель Илом Маск заявил, что США пора выйти из НАТО и ООН.