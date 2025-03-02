Маск заявил, что США пора выйти из НАТО и ООН

Илон Маск, глава компании SpaceX и генеральный директор Tesla, который также возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), поддержал идею о выходе Соединённых Штатов из состава Организации Объединённых Наций и Организации Североатлантического договора.

В социальной сети X он высказал своё мнение по поводу поста одного из пользователей, в котором говорилось о том, что Соединенным Штатам пора покинуть эти организации.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп, будучи президентом США, неоднократно выражал своё недовольство работой НАТО. Ещё до своего избрания он угрожал выходом США из альянса, если европейские страны не возьмут на себя больше ответственности за обеспечение своей безопасности.

К слову, ранее сенатор-республиканец из США Майк Ли заявил о том, что в Сенате Соединенных Штатов Америки была представлена инициатива о выходе США из Организации Объединённых Наций и прекращении её финансирования. Это предложение подразумевает полный выход США из ООН и связанных с ней организаций, а также прекращение их финансирования со стороны США.

Также предлагается расторгнуть договор с Организацией Объединенных Наций, который даёт ей право на официальное представительство в Нью-Йорке. Это решение также повлияет на сотрудников ООН, лишив их дипломатической неприкосновенности в Соединенных Штатах.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.