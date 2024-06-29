Экс-канцлер Германии Шредер стал свидетелем по делу о «Северных потоках»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал свидетелем по делу о «Северных полках», сообщает издание Der Spiegel .

Источник отметил, что политика вызвала комиссия парламента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Ему предстоит ответить на вопросы, связанные с деятельностью фонда поддержки климата Klimastiftung MV. Именно эта организация участвовала в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Кроме того, еще одним свидетелем стала премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг.

Отмечается, что заседание по расследованию деятельности указанного фонда прошло в закрытом режиме 28 июня 2024 года. Даты допроса Шредера и Швезига будут объявлены позже.

Фонд Klimastiftung MV был основан в январе 2021 года с участием оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG. Задача фонда заключалась обеспечении продолжения строительства газопровода.

Некоторые политики Германии утверждали, что фонд действовал по указаниям России и российской компании «Газпром».

Подрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. До сих пор неизвестно, кто причастен к этим диверсиям, несмотря на то, что Германия, Дания и Швеция проводили свои собственные расследования.

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