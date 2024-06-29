В Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

Политика

Фото: [Pxhere.com]

Глава областной администрации Запорожья, подконтрольного ВСУ, Иван Федоров сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, передает ТАСС

Федоров не уточнил, о каком именно объекте идет речь, но отметил, что повреждение было масштабным вследствие атаки.

Ранее в нескольких областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Так, красным горели территории Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей. 
Российские военные наносят удары по Украине высокоточным оружием с целью понизить военный потенциал ВСУ. 

ВС РФ для целей выбирают исключительно объекты критической инфраструктуры на территории украинского государства, в отличие от украинских военных, которые обстреливают мирные кварталы ДНР, ЛНР, Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Крыма и Севастополя. 

Ранее мы сообщали, что солдаты ВСУ растеряли группу беженцев из Торецка. 

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