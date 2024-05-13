Экс-командующий ВМС Украины Воронченко объявлен в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морских сил Украины (ВМС) Игоря Воронченко. Об этом свидетельствует обновленная база ведомства.

В сообщении отмечается, что Воронченко разыскивается по уголовной статье. Какой именно — не уточняется.

В марте Следственный комитет РФ сообщил, что экс-командующему ВМС Украины предъявлено обвинение. Воронченко занимал эту должность с 2016 по 2020 годы.

Воронченко 59 лет. Он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. Служил в Белорусском военном округе на должностях командира танковой роты и начальника штаба танкового батальона.

Он является главным инспектором Министерства обороны Украины с июня 2020-го года. В 2018-м году получил звание адмирала.

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