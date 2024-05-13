Вучич проводит встречу с женой Зеленского в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич встретился с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой в Белграде. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила пресс-служба администрации сербского лидера.

Отмечается, что Вучич и Зеленская должны были провести встречу в 17:00 по московскому времени. Она была запланирована в здании Генерального секретариата в столице Сербии. О чем будут общаться стороны, не раскрывается.

Формат мероприятия – открытый, поэтому на нем смогут присутствовать журналисты.

Накануне с Еленой Зеленской пообщалась супруга Вучича Тамара. По информации СМИ, стороны заключили несколько соглашений, которые касаются взаимодействия в научной, образовательной и культурной сферах между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Елене Зеленской 46 лет (девичья фамилия Кияшко). Она состоит в браке с Зеленским с 2003-м года. Супруга президента Украины регулярно проводит встречи с представителями западных государств. Так, Елена проводила встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, с супругой президента Южной Кореи Ким Кон Хи, с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Известно, что Елена не проживает с Зеленским в Киеве. Вместе с детьми она живет за границей.

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