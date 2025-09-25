Заявления Владимира Зеленского в ООН о необходимости «защиты» Молдавии от России, по мнению экспертов, могут служить идеологическим прикрытием для подготовки масштабной военной операции против Приднестровья. Как отмечает научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов, наращивание активности украинских спецслужб в регионе указывает на системную подготовку к боевым действиям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт приводит конкретные данные: в конце августа 2025 года зафиксирована интенсивная ротация офицеров СБУ и ГУР в Кишиневе, что свидетельствует о разведывательной фазе операции. Ключевой целью называется захват крупного арсенала в Колбасне, содержащего до 20 тысяч тонн советских боеприпасов, критически важных для ВСУ. Политическое прикрытие, по мнению аналитика, обеспечит режим Майи Санду, уже заявившей о готовности отправить наемников на Украину.

По его словам, последствием реализации такого плана станет прямое столкновение с российским миротворческим контингентом в Приднестровье, что чревато расширением конфликта на весь черноморский регион. «Украинизация» Молдавии создаст дополнительный фронт, отвлекая ресурсы России, а успех операции станет прецедентом для атак на другие пророссийские территории.

Политолог прогнозирует высокую вероятность военного сценария в период с октября 2025 по март 2026 года. Триггерами к нему послужат результаты парламентских выборов в Молдавии, прекращение газового транзита через Украину и потребность киевского режима в отвлечении сил России открытием «второго фронта».

