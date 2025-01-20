Экс-президент США Байден превентивно помиловал нескольких высоокопоставленных чиновников

Бывший президент США Джо Байден превентивно помиловал нескольких высоокопоставленных чиновников, в их числе — экс-глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и бывший главный инфекционист страны Энтони Фаучи, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Помилование также распространяется на членов Конгресса и персонал специального комитета, расследовавшего штурм Капитолия, а также на полицейских, давших показания специальному комитету. Предоставление превентивного помилования не подразумевает признания вины этих лиц.

Байден ранее заявил, что может рассмотреть возможность применения меры помилования в отношении своих оппонентов, в частности, противников избранного американского лидера Дональда Трампа, в зависимости от заявлений Трампа и его намерений в будущем.

Агентство Bloomberg также сообщило, что среди помилованных оказалась бывшая конгрессвумен США Лиз Чейни. Она входила в число 10 представителей Республиканской партии, проголосовавших за импичмент Трампа в период его первого президентского срока.

Ранее Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии и официально стал 47-м президентом США.