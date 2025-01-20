Трамп официально вступил в должность президента США

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации прошла в Капитолии, где Трамп произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна — первого президента страны от Республиканской партии. Присягу провел председатель Верховного суда Джон Робертс.

В своем первом выступлении после инаугурации Трамп заявил, что «золотой век» Америки начинается сейчас.

Вместе с Трампом присягу принес Джеймс Дэвид Вэнс, назначенный вице-президентом США. Его присягу принял судья Верховного суда Бретт Кавано. Именно при Трампе он получил это назначение в 2018 году.

Инаугурация Дональда Трампа транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Трамп вернулся в Белый дом спустя четыре года. Он возглавлял США с 2017 по 2020 годы, после чего место главы государства занял представитель Демократической партии Джо Байден.

На прошедших в ноябре 2024 года выборах Трамп сумел получить поддержку 312 голосов выборщиков. Это число намного превысило необходимое количество голосов (270). Главным оппонентом Трампа была Харрис, которую на выборы выдвинул снявший свою кандидатуру Байден.

В процессе предвыборной кампании на Трампа два раза совершалось покушение. Первый раз в политика пытались выстрелить 13 июля 2024 года во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Тогда республиканца ранили в ухо. Стрелявшим оказался 20-летний гражданин США, который впоследствии был убит.

Новая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у гольф-клуба во Флориде. Агентам Секретной службы США удалось вовремя обнаружить прятавшегося в кустах мужчину, которого впоследствии задержали.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп сразу же после вступления в должность намерен задействовать чрезвычайные полномочия.