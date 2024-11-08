Экс-замминистра образования и науки Дагестана задержали по делу о коррупции

Бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан задержан по обвинению в коррупции и получении взятки на сумму 60 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следственные органы СУ СК России по Республике Дагестан инициировали уголовное дело против данного чиновника, который обвиняется в совершении преступления в значительных размерах по части 6 статьи 290 УК РФ.

Наказание по этой статье предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с наложением штрафа в размере семидесятикратной суммы полученной взятки.

Согласно собранным материалам, в период с 2013 по 2023 годы чиновник получил крупную взятку от руководителя коммерческой структуры в обмен на содействие в заключении государственных контрактов на проведение ремонтных и строительных работ. В результате таких действий было подписано 15 контрактов на общую сумму, превышающую 160 млн рублей.

Подчеркивается, что задержание экс-замминистра стало возможным благодаря активному сотрудничеству с сотрудниками УФСБ России по Дагестану. В ближайшее время будет принято решение относительно меры пресечения для задержанного. Расследование дела продолжается.

Также ранее сообщалось, что суд вынес постановление об аресте имущества, связанного с обвиняемыми в хищении недвижимости Министерства обороны РФ.